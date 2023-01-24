Круговой объяснил, почему не ушел из «Зенита» в «Локомотив» или ЦСКА

Защитник «Зенита» Даниил Круговой объяснил, почему не уходит из петербургского клуба.
– Писали, что этой зимой ты отказался от аренды в «Локомотив». Это правда?
– Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Всe просто. Я хочу играть в «Зените». И доказывать, что достоин места в основе.
– В зимнее трансферное окно ты никуда не уйдeшь?
– Никуда.
– А если смотреть в сторону лета?
– Пока об этом не думаю. У меня контракт, и я думаю только о «Зените».
– Ты в своe время выбирал между «Зенитом» и ЦСКА. В ЦСКА ты мог бы легко играть в стартовом составе. Хоть каплю жалеешь?
– Нет. Понимаю, что в «Зените» я расту как футболист, в том числе за счeт конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть чему учиться.
- Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.
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