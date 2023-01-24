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    Круговой объяснил, почему не ушел из «Зенита» в «Локомотив» или ЦСКА

    Защитник «Зенита» Даниил Круговой объяснил, почему не уходит из петербургского клуба.

    – Писали, что этой зимой ты отказался от аренды в «Локомотив». Это правда?

    – Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Всe просто. Я хочу играть в «Зените». И доказывать, что достоин места в основе.

    – В зимнее трансферное окно ты никуда не уйдeшь?

    – Никуда.

    – А если смотреть в сторону лета?

    – Пока об этом не думаю. У меня контракт, и я думаю только о «Зените».

    – Ты в своe время выбирал между «Зенитом» и ЦСКА. В ЦСКА ты мог бы легко играть в стартовом составе. Хоть каплю жалеешь?

    – Нет. Понимаю, что в «Зените» я расту как футболист, в том числе за счeт конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть чему учиться.

    • Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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    Источник: Metaratings

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