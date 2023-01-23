«Крылья Советов» перенесли выплаты «Оренбургу» за трансфер Сычевого

«Крылья Советов» и «Оренбург» договорились о переносе выплат за переход нападающего Владимира Сычевого.

Самарский клуб должен был заплатить за трансфер до 25 января.

«Пока выплат не было, предполагаем, что это будет 1 февраля. Раньше будет вряд ли. Да, раньше говорил, что это произойдет до открытия трансферного окна, но сейчас почему-то переносится.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин общался с [гендиректором «Крыльев»] Вадимом Андреевым – тот поставил в известность, что до 1-го числа рассчитаются.

Думаю, что это будет единовременный платеж, после чего будем рассчитываться по своим обязательствам перед футболистом», – сказал генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев.

Сумма сделки составила 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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