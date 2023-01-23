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    «Крылья Советов» перенесли выплаты «Оренбургу» за трансфер Сычевого

    «Крылья Советов» и «Оренбург» договорились о переносе выплат за переход нападающего Владимира Сычевого.

    Самарский клуб должен был заплатить за трансфер до 25 января.

    «Пока выплат не было, предполагаем, что это будет 1 февраля. Раньше будет вряд ли. Да, раньше говорил, что это произойдет до открытия трансферного окна, но сейчас почему-то переносится.

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин общался с [гендиректором «Крыльев»] Вадимом Андреевым – тот поставил в известность, что до 1-го числа рассчитаются.

    Думаю, что это будет единовременный платеж, после чего будем рассчитываться по своим обязательствам перед футболистом», – сказал генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев.

    • Сумма сделки составила 100 миллионов рублей.
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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    Источник: ТАСС

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