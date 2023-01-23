Петржела: «Пусть Дзюба попробует поиграть в Индонезии, Сингапуре, Китае»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал совет форварду Артему Дзюбе по поводу продолжения карьеры.

«Не знаю, сможет ли Дзюба найти команду в России до начала второго круга чемпионата. Я не знаю, в какой форме сейчас находится Артем.

Смог бы он пригодиться какому-нибудь клубу из Чехии? Учитывая, что в России он никому не нужен, вряд ли понадобится в Чехии.

Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра или где-нибудь в Азии – в Индонезии, Сингапуре, Китае», – сказал Петржела.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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