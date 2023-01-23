Агент Миранчука ответил, может ли игрок зимой вернуться в «Аталанту»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, исключил вариант с возвращением россиянина в «Аталанту» посреди сезона.

«У «Аталанты» нет возможности вернуть Алексея этой зимой, несмотря на его успехи в составе «Торино». Такая возможность исключена», – сказал агент.

«Торино» арендовал хавбека в августе.

С тех пор он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

Миранчук связан с «Аталантой» контрактом до 2024 года.

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