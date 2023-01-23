Моуринью: «Дзаньоло хочет уйти, но есть ощущение, что он останется»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал будущее полузащитника Николо Дзаньоло.

«Дзаньоло сказал, что хочет уйти, но это не означает, что он покинет команду. Есть ощущение, что 1 февраля он все еще будет с нами.

Предложения есть, однако они недостойны ни футболиста, ни клуба. Нет ничего подходящего. Вот почему есть ощущение, что он останется.

Аренда? Если Дзаньоло уйдет на полгода, то мы ничего взамен не получим, а это недопустимо», – сказал Моуринью.

Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт хавбека с римлянами истекает в 2024 году.

Сообщалось об интересе к итальянцу со стороны 3 клубов.

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