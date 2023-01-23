Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Моуринью: «Дзаньоло хочет уйти, но есть ощущение, что он останется»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал будущее полузащитника Николо Дзаньоло.

    «Дзаньоло сказал, что хочет уйти, но это не означает, что он покинет команду. Есть ощущение, что 1 февраля он все еще будет с нами.

    Предложения есть, однако они недостойны ни футболиста, ни клуба. Нет ничего подходящего. Вот почему есть ощущение, что он останется.

    Аренда? Если Дзаньоло уйдет на полгода, то мы ничего взамен не получим, а это недопустимо», – сказал Моуринью.

    • Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Контракт хавбека с римлянами истекает в 2024 году.
    • Сообщалось об интересе к итальянцу со стороны 3 клубов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Дзаньоло в ближайшие дни может оказаться в «Тоттенхэме»
    «Рома» открыта для продажи Дзаньоло в январе. В нем заинтересованы три клуба
    Моуринью нашел в «Реале» замену для Дзаньоло
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11