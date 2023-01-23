Федотов объяснил, почему Дзюба не станет судьей: «У него панибратское отношение ко всем»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что нападающий Артем Дзюба не сможет стать футбольным судьей.

«У Дзюбы, конечно, не получится быть судьей. Ему уже 34 года, в таком возрасте РПЛ судить сразу не дадут.

Если даже Дзюба возьмет свисток, он будет не судьей, а футболистом. У него будет панибратское отношение ко всем. Серьезности никакой не будет», — сказал Федотов.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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