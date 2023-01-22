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    «Посмотрите на титулы». Виктор Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола

    Комментатор Первого канала Виктор Гусев считает Олега Романцева лучшим тренером в истории отечественного футбола.

    «Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы «Спартака» в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов. Единственное доказательство класса тренера.

    Да, он может быть примитивный, потому что у каждого тренера в клубах были разные футболисты. Но единственный правильный критерий — победы и титулы. Тренеры тоже так говорят», – сказал Гусев.

    • «Спартак» с Романцевым 8 раз выигрывал чемпионат России.
    • Романцев дважды возглавлял сборную России.
    • Тренер не практикует более 15 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16730

      NewLife 4 минуты назад

      Что-то рано стали об истории говорить. У нас что, футбол закончился ?

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      Рейтинг: +1701

      шахта Заполярная 28 минут назад

      Сейчас разные немытые бармалейки набегут и начнут гамно на вентилятор кидать и семаком тыкать.

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