«Посмотрите на титулы». Виктор Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола

Комментатор Первого канала Виктор Гусев считает Олега Романцева лучшим тренером в истории отечественного футбола.

«Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы «Спартака» в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов. Единственное доказательство класса тренера.

Да, он может быть примитивный, потому что у каждого тренера в клубах были разные футболисты. Но единственный правильный критерий — победы и титулы. Тренеры тоже так говорят», – сказал Гусев.

«Спартак» с Романцевым 8 раз выигрывал чемпионат России.

Романцев дважды возглавлял сборную России.

Тренер не практикует более 15 лет.

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