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  • «Посмотрите на титулы». Виктор Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола

«Посмотрите на титулы». Виктор Гусев назвал лучшего тренера в истории российского футбола

22 января 2023, 21:36
8

Комментатор Первого канала Виктор Гусев считает Олега Романцева лучшим тренером в истории отечественного футбола.

«Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы «Спартака» в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов. Единственное доказательство класса тренера.

Да, он может быть примитивный, потому что у каждого тренера в клубах были разные футболисты. Но единственный правильный критерий — победы и титулы. Тренеры тоже так говорят», – сказал Гусев.

  • «Спартак» с Романцевым 8 раз выигрывал чемпионат России.
  • Романцев дважды возглавлял сборную России.
  • Тренер не практикует более 15 лет.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1674413030
Сейчас разные немытые бармалейки набегут и начнут гамно на вентилятор кидать и семаком тыкать.
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NewLife
1674414517
Что-то рано стали об истории говорить. У нас что, футбол закончился ?
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Solyh-1963
1674416060
Далеко не согласен. Ярцев привёл в команду Титова, Тихонова, Цымбаларя... А Романцев на этом составе Титулы и брал.
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zigbert
1674475733
Возразить Гусеву нечем. Романцев лучший.
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