Гвардиола: «Уйду из «Сити», когда у игроков пропадет вкус к победам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором покинет команду.
«Я уйду, если у футболистов пропадет вкус к победам.
Когда я в качестве игрока несколько раз выиграл Примеру, я перестал быть достаточно голодным. Я здесь, чтобы мотивировать игроков. И я не смогу здесь оставаться, если я потеряю команду», – сказал Гвардиола.
- Испанец в «Сити» с 2016 года.
- При нем команда 4 раза взяла АПЛ.
- Сейчас манчестерцы идут в таблице 2-ми.
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Источник: Mirror