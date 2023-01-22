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    Гвардиола: «Уйду из «Сити», когда у игроков пропадет вкус к победам»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором покинет команду.

    «Я уйду, если у футболистов пропадет вкус к победам.

    Когда я в качестве игрока несколько раз выиграл Примеру, я перестал быть достаточно голодным. Я здесь, чтобы мотивировать игроков. И я не смогу здесь оставаться, если я потеряю команду», – сказал Гвардиола.

    • Испанец в «Сити» с 2016 года.
    • При нем команда 4 раза взяла АПЛ.
    • Сейчас манчестерцы идут в таблице 2-ми.

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    Источник: Mirror

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