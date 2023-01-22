Гвардиола: «Уйду из «Сити», когда у игроков пропадет вкус к победам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором покинет команду.

«Я уйду, если у футболистов пропадет вкус к победам.

Когда я в качестве игрока несколько раз выиграл Примеру, я перестал быть достаточно голодным. Я здесь, чтобы мотивировать игроков. И я не смогу здесь оставаться, если я потеряю команду», – сказал Гвардиола.

Испанец в «Сити» с 2016 года.

При нем команда 4 раза взяла АПЛ.

Сейчас манчестерцы идут в таблице 2-ми.

Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

Получи до 10 000 рублей за регистрацию