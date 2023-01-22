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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 21 тур АПЛ, 22 января 2023

    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 52 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», одна ничья, два раза выиграл «МЮ».

    В последний раз команды встречались 4 сентября 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Дубль сделал Маркус Рэшфорд.

    Коэффициенты:

    • Победа Арсенала – 1.90
    • Ничья – 3.95
    • Победа МЮ – 4.30

    Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

    Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Во сколько смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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