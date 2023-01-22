«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 52 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», одна ничья, два раза выиграл «МЮ».

В последний раз команды встречались 4 сентября 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Дубль сделал Маркус Рэшфорд.

Коэффициенты:

Победа Арсенала – 1.90

Ничья – 3.95

Победа МЮ – 4.30

Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Во сколько смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед