«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Арсенал: Аарон Рэмсдэйл – Александр Зинченко, Уильям Салиба, Габриэль Магальяэс, Бен Уайт – Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор – Букайо Сака, Габриель Мартинелли, Эдвард Нкетия.
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Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Аарон Ван-Биссака – Фред, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд – Ваут Вегхорст.
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 52 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», одна ничья, два раза выиграл «МЮ».
В последний раз команды встречались 4 сентября 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Дубль сделал Маркус Рэшфорд.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)
Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед