«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 21-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». «Арсенал» лидирует в турнирной таблице (47 очков), «МЮ» занимает четвертое место (39 очков).
Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», одна ничья, два раза выиграл «МЮ».
- Игра состоится в воскресенье, 22 января.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 19:30 мск.
«Арсенал» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу лондонцев предлагают коэффициент 1,93. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 4,20. На ничью – за 3,92.
Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Источник: «Бомбардир»