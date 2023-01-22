Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Во сколько смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 21 тур АПЛ, 22 января 2023

    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 21-го тура АПЛ.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч

    Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». «Арсенал» лидирует в турнирной таблице (47 очков), «МЮ» занимает четвертое место (39 очков).

    Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», одна ничья, два раза выиграл «МЮ».

    • Игра состоится в воскресенье, 22 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Начало – в 19:30 мск.

    «Арсенал» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу лондонцев предлагают коэффициент 1,93. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 4,20. На ничью – за 3,92.

    Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Прогноз на Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11