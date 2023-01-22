«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 21-го тура АПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». «Арсенал» лидирует в турнирной таблице (47 очков), «МЮ» занимает четвертое место (39 очков).

Пять последних очных матчей: две победы «Арсенала», одна ничья, два раза выиграл «МЮ».

Игра состоится в воскресенье, 22 января.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 19:30 мск.

«Арсенал» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу лондонцев предлагают коэффициент 1,93. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 4,20. На ничью – за 3,92.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Прогноз на Арсенал – Манчестер Юнайтед