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  • Керк покинул «Локо», Дани Алвесу грозит 12 лет тюрьмы, «Пари НН» может подписать Дзюбу и Глушакова и другие новости

Керк покинул «Локо», Дани Алвесу грозит 12 лет тюрьмы, «Пари НН» может подписать Дзюбу и Глушакова и другие новости

22 января 2023, 00:02
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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ngmnhn,
1674372309
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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