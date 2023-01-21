Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выбрал трех лучших тренеров в истории чемпионата России.

«Лучшие тренеры в российском футболе: Олег Романцев и Валерий Газзаев. Иностранный тренер? Дик Адвокат выиграл Кубок УЕФА? Газзаев же тоже выиграл. Поставим так: Романцев, Газзаев, Адвокат», – сказал Семин.

Романцев брал чемпионства со «Спартаком».

Газзаев приводил к победам ЦСКА.

Сам Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

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