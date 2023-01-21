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    Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выбрал трех лучших тренеров в истории чемпионата России.

    «Лучшие тренеры в российском футболе: Олег Романцев и Валерий Газзаев. Иностранный тренер? Дик Адвокат выиграл Кубок УЕФА? Газзаев же тоже выиграл. Поставим так: Романцев, Газзаев, Адвокат», – сказал Семин.

    • Романцев брал чемпионства со «Спартаком».
    • Газзаев приводил к победам ЦСКА.
    • Сам Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 56 минут назад

      По Газзаеву, безоговорочно согласен!!!!!

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      Рейтинг: +366

      НикКин 1 час назад

      Все трое не о чем

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      Рейтинг: +6773

      Красногорск_Фан > НикКин 1 час назад

      Посмотрел в твоих сообщениях, не только в этом, все футболисты, команды и тренеры гумно. Ни возраста (чтобы судить о великих мира футбола прошлого) ни любимой команды в профиле. Такое впечатление что на футбольный сайт забрел поклонник пляжного хоккея до 18 среди одноногих трансгендеров. Со всеми вытекающими. Я кстати в пляжном хоккее не разбираюсь.

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      Рейтинг: +431

      Baggio1986 > НикКин 1 час назад

      А ну-ка профи,ждём твою версию.

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      Рейтинг: +366

      НикКин > Baggio1986 1 час назад

      Вот за всю историю футбол был только один бог футбола и это как раз Роберто Баджо и да в России футбол говно и все команды говно и тренеры говно

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      Рейтинг: +366

      НикКин > Baggio1986 1 час назад

      Я надеюсь ты выбрал ник такой не ради Дино Баджо или родного брата Роберто Баджо Эди Баджо

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      Рейтинг: +366

      НикКин > Красногорск_Фан 57 минут назад

      И да я выражаю свое мнение так как хочу и я не обязан писать за какой клуб я болею или болел И возраст не пишу я не на сайте знакомств

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      Рейтинг: +6773

      Красногорск_Фан > НикКин 41 минуту назад

      Дело твое. У нас демократия. По этому поводу спора не выйдет. Баджо так Баджо. Чтобы судить как он играл тебе должно быть 50+ , я впервые смотрел как он играет на ЧМ - 1994 , а до 1994 и возможностей смотреть итальянский футбол в России было очень не много. Еще пейджеры были в ходу. А не интернет и кабельное.

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      Рейтинг: +5597

      TOMSON 2 часа назад

      Газзаев всегда вызывает неприязнь. Есть стойкое ощущение, что с тем ЦСКА ему просто фартануло. По этому и в топе его видеть странно.

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      Рейтинг: +38

      BoevStas1 > TOMSON 3 минуты назад

      Он и с Аланией 95,96 год хорошо тренировал.А у меня лично неприязнь вызывает как со своим сынком миллиарды на воровал и развалил клуб.Там ещё люди ранее работающие в ЦСКА так же участвовали...

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