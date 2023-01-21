Семин назвал топ-3 тренеров в истории чемпионата России

По Газзаеву, безоговорочно согласен!!!!!
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выбрал трех лучших тренеров в истории чемпионата России.
«Лучшие тренеры в российском футболе: Олег Романцев и Валерий Газзаев. Иностранный тренер? Дик Адвокат выиграл Кубок УЕФА? Газзаев же тоже выиграл. Поставим так: Романцев, Газзаев, Адвокат», – сказал Семин.
- Романцев брал чемпионства со «Спартаком».
- Газзаев приводил к победам ЦСКА.
- Сам Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
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