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    «Зенит» разыграет автомобиль среди болельщиков, оформивших Fan ID

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал акцию для фанатов.

    Клуб пытается мотивировать болельщиков оформлять карты Fan ID.

    «Мы подготовили специальную программу. В феврале мы ее запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными «коврижками».

    Одна из них уже была объявлена – возможность получить машину Lada. Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.

    Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика.

    Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», – сказал Медведев.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • В ноябре 2022 года «АвтоВАЗ» (производитель Lada) стал партнером петербургского клуба.
    • С 1 декабря система Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи Премьер-лиги.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      vikingus 27 минут назад

      Кому этот тазик с гайками нужен? И задаром не надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12887

      Алексей З 50 минут назад

      Жителей "культурной столицы" на вшивость проверяют, на Невском уже очередь за Fan ID.
      Вперёд , неподкупные !

      0
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      Рейтинг: +1830

      jek718875 52 минуты назад

      Мы согласимся если каждому по Lade,кто оформил fan id,а не одну на всех

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      Рейтинг: +14

      albertich0906 58 минут назад

      Хочется верить, что этот авто они будут разыгрывать между своими и дураков, которые поведутся на эту чушь найдётся немного, а на матчи будут ходить только члены Е.Р. за крошки с барского стола.

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      Рейтинг: +53161

      MaxRnD 1 час назад

      Мавроди, ты ?

      0
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      Рейтинг: +2585

      fakeid 1 час назад

      ага, бегу.

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