«Зенит» разыграет автомобиль среди болельщиков, оформивших Fan ID

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал акцию для фанатов.

Клуб пытается мотивировать болельщиков оформлять карты Fan ID.

«Мы подготовили специальную программу. В феврале мы ее запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными «коврижками».

Одна из них уже была объявлена – возможность получить машину Lada. Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.

Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика.

Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», – сказал Медведев.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

В ноябре 2022 года «АвтоВАЗ» (производитель Lada) стал партнером петербургского клуба.

С 1 декабря система Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи Премьер-лиги.

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