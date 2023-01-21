В Румынии игрок бросил в тренера соперника женские трусики

В Румынии во время матча между «Паулешти» и «Динамо» из Бухареста футболист первой команды Валентин Лазар метнул в тренера динамовцев Овидиу Буркэ две пары женских трусиков. Их он внезапно достал из гетр.
В прошлом году Лазар выступал за «Динамо» и поссорился с тренером Буркэ. Игрок решил таким необычным способом напомнить о себе.
«Передайте тренеру», – сказал Лазар про трусики.
- «Динамо» Бх выступает во 2-м по силе румынском дивизионе.
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Источник: «Бомбардир»