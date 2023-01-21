Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

Ну и зачем этот пассажир нужен был! Наверное хрен дойдет когда до них , что сейчас самое время молодежи давать дорогу!Это не только Локо касается!
«Локомотив» объявил о временном уходе из клуба нападающего Джирано Керка.
Стороны по взаимному согласию приостановили контракт до лета 2023 года.
27-летний вингер проведет остаток сезона в другой команде на правах аренды.
- Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
- Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
- Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.