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    Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

    «Локомотив» объявил о временном уходе из клуба нападающего Джирано Керка.

    Стороны по взаимному согласию приостановили контракт до лета 2023 года.

    27-летний вингер проведет остаток сезона в другой команде на правах аренды.

    • Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
    • Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
    • Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +100599

      sv1969 1 час назад

      Ну и зачем этот пассажир нужен был! Наверное хрен дойдет когда до них , что сейчас самое время молодежи давать дорогу!Это не только Локо касается!

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      Рейтинг: +14144

      Skull_Boy 1 час назад

      Вот и побежали крысы, когда команда в жопе и старт состава загорел и в тиму начали покупать конкурентов

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 > Skull_Boy 1 час назад

      Что то крыс в РПЛ многовато набрали.

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      Рейтинг: +12887

      Алексей З > Skull_Boy 54 минуты назад

      Почему они крысы ? Там накупили народу на три состава , а люди играть хотят, этого и надо ожидать .

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