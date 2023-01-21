Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о временном уходе из клуба нападающего Джирано Керка.

Стороны по взаимному согласию приостановили контракт до лета 2023 года.

27-летний вингер проведет остаток сезона в другой команде на правах аренды.

Керк выступает за «Локо» с 2021 года.

Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.

Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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