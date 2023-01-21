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    Аллегри прокомментировал снятие с «Ювентуса» 15 очков в Серии А

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о санкциях в отношении клуба.

    • С туринцев сняли 15 очков в Серии А.
    • Команда опустилась с 3-го на 11-е место в таблице чемпионата.
    • Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».
    • Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

    «Мы должны думать только о том, что будет происходить на поле. Судебные разбирательства – это дело клуба, будет подана апелляция, как уже было объявлено.

    Мы думаем об игре. У нас 22 очка, мы должны победить, чтобы набрать 25 очков, что позволит нам подняться выше.

    Когда мне сказали, что мы можем лишиться девяти очков, я произвeл подсчeты, чтобы понять наши шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Когда же пришло окончательное решение, я вновь принялся считать. Чтобы мы смогли пробиться в Лигу чемпионов, нужно сделать что-то экстраординарное», – заявил Аллегри.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +99984

      zigbert 1 час назад

      Как гром среди ясного неба. А ведь Ювентус хорошо продвинулся по турнирной лестнице.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +531

      Таврида 1 час назад

      Ну хоть в Серию В не скинули по привычке.

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