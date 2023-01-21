Аллегри прокомментировал снятие с «Ювентуса» 15 очков в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о санкциях в отношении клуба.
- С туринцев сняли 15 очков в Серии А.
- Команда опустилась с 3-го на 11-е место в таблице чемпионата.
- Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».
- Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.
«Мы должны думать только о том, что будет происходить на поле. Судебные разбирательства – это дело клуба, будет подана апелляция, как уже было объявлено.
Мы думаем об игре. У нас 22 очка, мы должны победить, чтобы набрать 25 очков, что позволит нам подняться выше.
Когда мне сказали, что мы можем лишиться девяти очков, я произвeл подсчeты, чтобы понять наши шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Когда же пришло окончательное решение, я вновь принялся считать. Чтобы мы смогли пробиться в Лигу чемпионов, нужно сделать что-то экстраординарное», – заявил Аллегри.
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Источник: Sky Sport Italia