Червиченко прокомментировал отказ «Торпедо» подписывать Дзюбу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение «Торпедо» не заключать контракт с Артемом Дзюбой.

Сообщалось, что московский клуб вышел из переговоров с нападающим по трем причинам.

«Что ты в течение жизни делаешь, то и получаешь. За всe в жизни приходиться платить.

Взвешивают реальность футбольной отдачи, плюс добавляется не футбольная жизнь – приходят к выводу, что за эти деньги лучше воздержаться от заключения с ним контракта.

Может ли ещe показать уровень в РПЛ? Вопрос к нему. Он же привык играть за большие и хорошие деньги. За небольшие деньги он будет делать одолжения.

Такова ментальность даже не у него, а почти у любого человека. То тебе платили миллионы, то тебе будут платить какие-то небольшие сотни», – сказал Червиченко.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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