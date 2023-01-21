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    Червиченко прокомментировал отказ «Торпедо» подписывать Дзюбу

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение «Торпедо» не заключать контракт с Артемом Дзюбой.

    Сообщалось, что московский клуб вышел из переговоров с нападающим по трем причинам.

    «Что ты в течение жизни делаешь, то и получаешь. За всe в жизни приходиться платить.

    Взвешивают реальность футбольной отдачи, плюс добавляется не футбольная жизнь – приходят к выводу, что за эти деньги лучше воздержаться от заключения с ним контракта.

    Может ли ещe показать уровень в РПЛ? Вопрос к нему. Он же привык играть за большие и хорошие деньги. За небольшие деньги он будет делать одолжения.

    Такова ментальность даже не у него, а почти у любого человека. То тебе платили миллионы, то тебе будут платить какие-то небольшие сотни», – сказал Червиченко.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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