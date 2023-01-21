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    Стало известно, когда Мудрик может дебютировать за «Челси»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, возможен ли дебют новичка команды Михаила Мудрика в матче с «Ливерпулем».

    «Шанс есть. Вопрос в том, как много он сможет сыграть. Вряд ли он выдержит 90 минут, но на каком-то этапе игры для него найдется роль», – заявил Поттер.

    • «Челси» купил Мудрика у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
    • Матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» состоится сегодня в 15:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Энфилде».

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    Источник: Football.London

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Igreks 48 минут назад

      Ахаха...
      завидуйте, у вас таких талантов нет. Мудрик талантище, ТОП

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1830

      jek718875 49 минут назад

      За такое бабло,Мудик должен один играть за всю команду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      crf575757 1 час назад

      Мудрик - жалкое футбольное недоразумение!

      1
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      Рейтинг: +2692

      BlackMurder 1 час назад

      Сотка просто за игрока шахтёра, мир точно сходит с ума, одно дело Холланда купить, а другое дело украинца, учитывая , что в шахтере всю жизнь игра строилась за счет бразильцев, вот и думай шахтер украинский клуб или нет

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