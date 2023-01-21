Стало известно, когда Мудрик может дебютировать за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, возможен ли дебют новичка команды Михаила Мудрика в матче с «Ливерпулем».

«Шанс есть. Вопрос в том, как много он сможет сыграть. Вряд ли он выдержит 90 минут, но на каком-то этапе игры для него найдется роль», – заявил Поттер.

«Челси» купил Мудрика у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

Матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» состоится сегодня в 15:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Энфилде».

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