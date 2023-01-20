Белоруков: «Анжи» и «Амкар» не выплатили мне деньги по контракту»

Бывший защитник «Анжи», «Амкара» Дмитрий Белоруков сообщил, что клубы так с ним и не рассчитались.

«Почему закончил в 2019 году? Предложения были. Но, может, недостаточно хорошими. Да и хотелось закончить на высокой ноте, в РПЛ.

Плюс неприятный момент, что две команды, в которых я играл в конце карьеры — они закрылись. То есть «Амкар» и «Анжи». И обе не выплатили деньги, положенные по контракту. Это тоже отразилось на настроении. Поэтому решил закончить с карьерой. И заняться тренерством», – сказал Белоруков.

Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Амкар» (2005-2016 годы).

С командой он выходил в Лигу Европы.

Сейчас Белоруков входит в тренерский штаб «Амкара».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Угадаете клуб по городу?