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  • Белоруков: «Анжи» и «Амкар» не выплатили мне деньги по контракту»

Белоруков: «Анжи» и «Амкар» не выплатили мне деньги по контракту»

20 января 2023, 20:57

Бывший защитник «Анжи», «Амкара» Дмитрий Белоруков сообщил, что клубы так с ним и не рассчитались.

«Почему закончил в 2019 году? Предложения были. Но, может, недостаточно хорошими. Да и хотелось закончить на высокой ноте, в РПЛ.

Плюс неприятный момент, что две команды, в которых я играл в конце карьеры — они закрылись. То есть «Амкар» и «Анжи». И обе не выплатили деньги, положенные по контракту. Это тоже отразилось на настроении. Поэтому решил закончить с карьерой. И заняться тренерством», – сказал Белоруков.

  • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Амкар» (2005-2016 годы).
  • С командой он выходил в Лигу Европы.
  • Сейчас Белоруков входит в тренерский штаб «Амкара».

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