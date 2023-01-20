Вингер ПСВ Мадуэке прилетел в Лондон для перехода в «Челси». Сумма трансфера – 35 миллионов

«Челси» близок к покупке вингера ПСВ Нони Мадуэке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний вингер вчера прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт с лондонским клубом.

«Челси» и ПСВ согласовали переход Мадуэке. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро.

В этом сезоне Мадуэке забил 2 гола в 8 матчах.

Его приоритетная позиция – правый вингер.

Рыночная стоимость англичанина – 15 миллионов евро.

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