Переход Дзюбы в «Торпедо» может сорваться. Совет директоров клуба не согласовал сделку

Артем Дзюба может не перейти в «Торпедо».

Руководство московского клуба не согласовывает сделку по подписанию контракта с 34-летним форвардом.

«Вероятность трансфера Дзюбы в «Зенит» невелика, окончательное решение может быть принято до конца текущей недели. Вариантов в РПЛ у Дзюбы больше нет – если «Торпедо» примет окончательное отрицательное решение, футболист продолжит карьеру в одной из арабских стран», – пишет «РБ Спорт».

Ранее агент Дзюбы рассказал о предложениях, которые имеет форвард.

Ради «Торпедо» он готов снизить финансовые требования.

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