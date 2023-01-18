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    Переход Дзюбы в «Торпедо» может сорваться. Совет директоров клуба не согласовал сделку

    Артем Дзюба может не перейти в «Торпедо».

    Руководство московского клуба не согласовывает сделку по подписанию контракта с 34-летним форвардом.

    «Вероятность трансфера Дзюбы в «Зенит» невелика, окончательное решение может быть принято до конца текущей недели. Вариантов в РПЛ у Дзюбы больше нет – если «Торпедо» примет окончательное отрицательное решение, футболист продолжит карьеру в одной из арабских стран», – пишет «РБ Спорт».

    • Ранее агент Дзюбы рассказал о предложениях, которые имеет форвард.
    • Ради «Торпедо» он готов снизить финансовые требования.

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    Источник: «РБ Спорт»

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