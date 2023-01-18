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    Главный тренер «Динамо» прокомментировал возможный уход Захаряна из клуба

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, как реагирует на слухи о возможном уходе Арсена Захаряна из клуба.

    • На Захаряна претендовал «Челси».
    • Лондонский клуб хотел подписать 19-летнего полузащитника летом, но переход сорвался.

    – Окно открыто, все может произойти. Игроков не отвлекают от работы слухи и разговоры о возможных переходах? Особенно это касается Захаряна, которого по-прежнему много обсуждают.

    – К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я – на работе с ними.

    Случается всякое, но, я надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +510

      rac531 17 минут назад

      Думая, Захарян перейдет в "Челси" сразу же, как клуб полностью оформит трансфер с Гулиевым)

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