Главный тренер «Динамо» прокомментировал возможный уход Захаряна из клуба

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, как реагирует на слухи о возможном уходе Арсена Захаряна из клуба.

На Захаряна претендовал «Челси».

Лондонский клуб хотел подписать 19-летнего полузащитника летом, но переход сорвался.

– Окно открыто, все может произойти. Игроков не отвлекают от работы слухи и разговоры о возможных переходах? Особенно это касается Захаряна, которого по-прежнему много обсуждают.

– К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я – на работе с ними.

Случается всякое, но, я надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба.

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