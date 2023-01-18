«Неприятно, что я за это ничего не получил». Стало известно, кто «надоумил» «Краснодар» назначить Ивича

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что участвовал в назначении главного тренера Владимира Ивича в «Краснодар».

«Не сказал бы, что это я привел Ивича. Я эту фамилию озвучивал в штаб «Краснодара» в октябре-ноябре. Говорил, что есть такой тренер интересный.

Можно сказать, надоумил. Но я ничего не получил за это. Мне неприятно», – сказал Гурцкая.

«Краснодар» также рассматривал Марцела Личку, но его не отпустил «Оренбург».

Россияне заплатили за Ивича компенсацию израильскому «Маккаби».

Зарплата Ивича в «Краснодаре» – 2 миллиона евро в год.

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