«Неприятно, что я за это ничего не получил». Стало известно, кто «надоумил» «Краснодар» назначить Ивича

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что участвовал в назначении главного тренера Владимира Ивича в «Краснодар».
«Не сказал бы, что это я привел Ивича. Я эту фамилию озвучивал в штаб «Краснодара» в октябре-ноябре. Говорил, что есть такой тренер интересный.
Можно сказать, надоумил. Но я ничего не получил за это. Мне неприятно», – сказал Гурцкая.
- «Краснодар» также рассматривал Марцела Личку, но его не отпустил «Оренбург».
- Россияне заплатили за Ивича компенсацию израильскому «Маккаби».
- Зарплата Ивича в «Краснодаре» – 2 миллиона евро в год.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»