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    Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Ивича

    «Краснодар» на этой неделе возглавил Владимир Ивич. За него пришлось заплатить компенсацию «Маккаби».

    «Краснодар» заплатил за Ивича 700 тысяч евро «Маккаби». Но все же, я думаю, точнее информация у того человека, который близок к клубу. Про которого я сказал выше. Он говорил про 500 тысяч.

    Кстати, «Краснодар» положил Ивичу зарплату 2 миллиона евро. Это мне подтвердили два разных источника. На мой взгляд, это слишком завышенная цифра для такого специалиста, как Ивич», – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

    • Ивич брал с «Маккаби» чемпионат Израиля.
    • Серб тренировал в Чемпионшипе «Уотфорд».
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Советский спорт»

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