Холанд: «Сульшер сказал, что я не умею бить головой»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вспомнил опыт игры под руководством Оле-Гуннара Сульшера в «Мольде».

«Сульшер первым делом сказал мне: «Ты понятия не имеешь, как бить головой. Мы должны работать над этим». Мы занимались этим все мои два года в «Мольде». Это принесло пользу. Раньше я не мог бить головой, а теперь ею забиваю», – сказал игрок.

Холанд был в «Мольде» в 2017-2018 годах.

Затем норвежец выступал за «Зальцбург» и «Боруссию» Д.

Сейчас Холанд лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.

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