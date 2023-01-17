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    «Химки» рассказали о призах для болельщиков за оформление Fan ID

    «Химки» планируют поощрить болельщиков, которые оформят индивидуальные паспорта (Fan ID).

    «Первые 20 человек, подтвердившие свои персональные данные в МФЦ, получат наши эксклюзивные календари.

    И примут участие в розыгрыше суперпризов. 28 февраля мы определим трeх победителей с помощью генератора случайных чисел», – написала пресс-служба химчан.

    • Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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    Источник: «Бомбардир»

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