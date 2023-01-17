15-летний россиянин из академии «ПСЖ» рассказал, за какую сборную хотел бы играть

15-летний российский защитник Денис Родин, находящийся в академии «ПСЖ», не планирует выступать за сборную России.

— За какую сборную ты бы хотел играть, если однажды такая возможность появится, и будет выбор, — Франции или России?

— Скорее всего, за сборную Франции, потому что очень большая все-таки разница в классе по сравнению со сборной России. Но в ней я тоже хотел бы играть. То есть сборная Франции меня привлекает из-за уровня, а сборная России — потому что своя.

Родин в академии «ПСЖ» больше 3 лет.

Семья игрока переехала во Францию, когда Денису было 12 лет.

«ПСЖ» – лидер чемпионата Франции.

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