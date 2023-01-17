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    Игнатьев ответил на вопрос, готов ли пожертвовать деньгами ради перехода в Европу

    Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о потенциальном отъезде в Европу.

    «Готов ли жертвовать зарплатой при реальном варианте в топ-5 чемпионатах? В такой постановке вопрос получается очень провокационным. Но, если разбираться, помимо денег, есть же множество факторов. Что за лига? Что за клуб? Что за тренер? Какое место занимает? Какие условия? К той же Англии нужно быть готовым: зачем туда приезжать и сидеть на скамейке?

    Если туда ехать, то на пике формы, когда о тебе знают, когда тебя берут для игры в старте для определeнных задач. Хотя бы как Роман Павлюченко уехал в «Тоттенхэм», – сказал Игнатьев.

    • В сезоне РПЛ у Игнатьева 12 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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