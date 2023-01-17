Шакира выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Он выходит на дом матери Пике

Певица Шакира продолжает переживать из-за разлуки с бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике.
На днях Шакира в своем каталонском доме выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Фото опубликовано в социальной сети. Факт проверил испанский журналист Марк Лейрадо Миллан (издание La Vanguardia).
Балкон выходит на особняк матери Пике.
- Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
- Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
- Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.
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Источник: «Бомбардир»