Шакира выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Он выходит на дом матери Пике

Певица Шакира продолжает переживать из-за разлуки с бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике.

На днях Шакира в своем каталонском доме выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Фото опубликовано в социальной сети. Факт проверил испанский журналист Марк Лейрадо Миллан (издание La Vanguardia).

Балкон выходит на особняк матери Пике.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.

Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

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