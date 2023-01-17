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    Шакира выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Он выходит на дом матери Пике

    Певица Шакира продолжает переживать из-за разлуки с бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике.

    На днях Шакира в своем каталонском доме выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы. Фото опубликовано в социальной сети. Факт проверил испанский журналист Марк Лейрадо Миллан (издание La Vanguardia).

    Балкон выходит на особняк матери Пике.

    • Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
    • Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
    • Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

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    Источник: «Бомбардир»

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