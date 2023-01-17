«Его интересовали только мои груди и задница». Отстраненного 81-летнего главу FFF обвинили в сексуальных домогательствах

Отстраненный глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ может сесть в тюрьму. 81-летнего функционера обвиняют в сексуальных домогательствах – возбуждено уголовное дело.

О них сообщила французский агент Сони Суид. По ее словам, в 2014 году Ле Грэ предложил ей «отдаться» в обмен на помощь в трудоустройстве футболистов.

«Каждый раз (при контакте) его интересовали только мои груди и задница», — сказала Суид, которую цитирует телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

Ле Грэ отстранен от должности в январе после высказываний о Зинедине Зидане, которые сочли хамством. Функционер говорил, что даже не возьмет трубку, если Зидан ему позвонит.

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