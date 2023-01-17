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    «Его интересовали только мои груди и задница». Отстраненного 81-летнего главу FFF обвинили в сексуальных домогательствах

    Отстраненный глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ может сесть в тюрьму. 81-летнего функционера обвиняют в сексуальных домогательствах – возбуждено уголовное дело.

    О них сообщила французский агент Сони Суид. По ее словам, в 2014 году Ле Грэ предложил ей «отдаться» в обмен на помощь в трудоустройстве футболистов.

    «Каждый раз (при контакте) его интересовали только мои груди и задница», — сказала Суид, которую цитирует телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

    • Ле Грэ отстранен от должности в январе после высказываний о Зинедине Зидане, которые сочли хамством. Функционер говорил, что даже не возьмет трубку, если Зидан ему позвонит.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      valsboston 16 минут назад

      Ле Грэ отстранен от должности в январе после высказываний о Зинедине Зидане,======Сам накосячил...Щас ему за его последние 100 лет напомнят и припомнят.За то что было и не было.)))

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