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    Слуцкий – о Дзюбе: «С хрена ли он должен закончить?»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий верит в продолжение карьеры экс-форварда команды Артема Дзюбы.

    «Человек полгода назад был одним из лучших игроков чемпионата России, что доказывал своей статистикой, и через полгода говорить «Он должен закончить»… С хрена ли? Меня возмущают разговоры, когда говорят, что Дзюба уже не потянет», – сказал Слуцкий.

    • 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
    • С тех пор россиянин находится без клуба.
    • Сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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