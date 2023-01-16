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Орлов назвал главную проблему российских футболистов

16 января 2023, 14:59
4

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему российские футболисты не могут проявить себя в европейских чемпионатах.

– Главная проблема в том, что российские футболисты – не выносливые. Когда существовал советский футбол, наши игроки были самые сильные, физически готовые. Во время зимних сборов получали приличную нагрузку, благодаря которой повышали выносливость. Я сам через это прошел, играл на таком уровне. И тренеры старой закалки знают, как все это делается.

Когда на смену советскому футболу пришел российский и у нас появились первые легионеры – где-то к 2000 году – тренеры перешли на скоростную работу. А скоростная работа – это отрезки. Методика поменялась.

– Это все зря?

– Ну, почему? Нельзя было забывать все старое. Всегда нужен синтез, слияние идей. Сила, выносливость – это был конек наших футболистов. Мы могли уступать в технике, индивидуальной работе с мячом, но атлетизмом и готовностью всегда славились. А теперь не держим 90 минут.

Играет в «Монако» Головин, его меняют все время. Миранчук в «Торино» редко проводит полный матч. Хвичу меняют в «Наполи», хотя он в Италии сейчас – звезда. Грузин формировался в системе нашего футбола, тоже не привык держать темп 90 минут.

А чемпионат мира в Катаре показал, что и 120 минут надо уметь играть. Мы видели, как это делают лучшие игроки.

– Там еще к матчам время добавляли.

– Да. У нас 30 официальных игр в чемпионате, так? Еще в Кубке. Ну, пусть 45. А ведущие клубы Европы проводят по 60-70 матчей за сезон. И как играют, какой темп! Это говорит о том, что в нашем футболе не хватает тренировочной работы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1673871150
Это точно, к середине второго тайма уже язык на плече таскают.
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DOCTOR PENALTY
1673871241
Месси держит темп все 90 минут, а то и все 120. ))) (Не знал, что Орлов играл в футбол, как-то не похоже.)
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Таврида
1673871881
"Я сам через это прошел, играл на таком уровне". Бггг, клоун, ты посмотри на свои результаты "на таком уровне".
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Sedoi_Goblin
1673873564
Как-то прочитал про "100-ку смерти" у Валерия Васильевича на тренировках.. Обмыслил,аж подташнивать начало..) Вот методика была.
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