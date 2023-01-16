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    Орлов назвал главную проблему российских футболистов

    Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему российские футболисты не могут проявить себя в европейских чемпионатах.

    – Главная проблема в том, что российские футболисты – не выносливые. Когда существовал советский футбол, наши игроки были самые сильные, физически готовые. Во время зимних сборов получали приличную нагрузку, благодаря которой повышали выносливость. Я сам через это прошел, играл на таком уровне. И тренеры старой закалки знают, как все это делается.

    Когда на смену советскому футболу пришел российский и у нас появились первые легионеры – где-то к 2000 году – тренеры перешли на скоростную работу. А скоростная работа – это отрезки. Методика поменялась.

    – Это все зря?

    – Ну, почему? Нельзя было забывать все старое. Всегда нужен синтез, слияние идей. Сила, выносливость – это был конек наших футболистов. Мы могли уступать в технике, индивидуальной работе с мячом, но атлетизмом и готовностью всегда славились. А теперь не держим 90 минут.

    Играет в «Монако» Головин, его меняют все время. Миранчук в «Торино» редко проводит полный матч. Хвичу меняют в «Наполи», хотя он в Италии сейчас – звезда. Грузин формировался в системе нашего футбола, тоже не привык держать темп 90 минут.

    А чемпионат мира в Катаре показал, что и 120 минут надо уметь играть. Мы видели, как это делают лучшие игроки.

    – Там еще к матчам время добавляли.

    – Да. У нас 30 официальных игр в чемпионате, так? Еще в Кубке. Ну, пусть 45. А ведущие клубы Европы проводят по 60-70 матчей за сезон. И как играют, какой темп! Это говорит о том, что в нашем футболе не хватает тренировочной работы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      valolemy 7 минут назад

      Нapод, Koвид cновa наcтyпаeт и вaкцинa пpотив нoвого виpyса не пoмогaет. Нeдaвно сам видeл как китaйцы скyпают один наш пpепаpат и вывoзят, говоpят что он пoмогaет от кoвидa. Сoвeтую вcем пoкyпaть по любой цeнe пока eсть в нaличии (в аптeкаx его уже не найти), cпаcите cебя и pодныx, вот cами пoчитaйтe -------- https://abre.ai/fCaN

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      Рейтинг: +1420

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Как-то прочитал про "100-ку смерти" у Валерия Васильевича на тренировках.. Обмыслил,аж подташнивать начало..) Вот методика была.

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      Рейтинг: +497

      Таврида 2 часа назад

      "Я сам через это прошел, играл на таком уровне". Бггг, клоун, ты посмотри на свои результаты "на таком уровне".

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      Рейтинг: +12831

      Алексей З 2 часа назад

      Вот молодёжь почитает и будет думать , что до 1991 года ( развал СССР ), мы всех рвали на футбольных полях.
      Когда с нами считались ?
      Наверно это всё же 60-ые и время эпохи Лобановского.
      Первое - это отличное поколение , "оттепель".
      Второе - тренер экстра-класса.
      Сейчас время неоправданных денег , где на корню убита МОТИВАЦИЯ к совершенству. Х..ли я буду бегать , когда мне гарантирована большая зп и соответственно открыты все благи мира.
      Выносливость им пригодится для ублажения девушек и для уничтожения алкоголя.
      Гена под общими словами , о главном не говорит.

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      Рейтинг: +23976

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Месси держит темп все 90 минут, а то и все 120. ))) (Не знал, что Орлов играл в футбол, как-то не похоже.)

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      Рейтинг: +11445

      R_a_i_n 2 часа назад

      Это точно, к середине второго тайма уже язык на плече таскают.

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      Рейтинг: +16821

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Это вполне ожидаемо после саун и кальянов . И леги расслабон уже поймали . В Союзе футболисты и пили и курили , но видимо норму знали .

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