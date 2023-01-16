Жигулев предположил, почему Захарян до сих пор не перешел в «Челси»

Полузащитника «Пари НН» Илья Жигулев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

– Был ли вариант поехать еще куда-то в Европу в летнее трансферное окно?

– К переезду в Европу сейчас отношусь скептически. Летом никто из наших не уехал туда, как я и думал. Да, Миранчук перешел в «Торино», но он и до этого играл в Италии – все окей.

Вон «Челси» хочет Захаряна, а деньги перевести не может. Но только ли проблема в этом? Может быть сверху говорят, что не надо.

«Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.

Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

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