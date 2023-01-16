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    Жигулев предположил, почему Захарян до сих пор не перешел в «Челси»

    Полузащитника «Пари НН» Илья Жигулев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    – Был ли вариант поехать еще куда-то в Европу в летнее трансферное окно?

    – К переезду в Европу сейчас отношусь скептически. Летом никто из наших не уехал туда, как я и думал. Да, Миранчук перешел в «Торино», но он и до этого играл в Италии – все окей.

    Вон «Челси» хочет Захаряна, а деньги перевести не может. Но только ли проблема в этом? Может быть сверху говорят, что не надо.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.01.2023 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12871

      Алексей З 16 января, 15:21

      Всё не так ребята , всё не так.
      Жигулёв , как и упомянутый Захарян - в простонародии "неуловимые Джо ". Вы просто нафиг никому не нужны, даже без указки сверха.

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