«Собрать все вещи и бежать в быстром темпе». Канчельскис посоветовал Захаряну уйти из «Динамо» в «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп».
«Динамо» – хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», – сказал Канчельскис.
- «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
- Лондонцы продолжают следить за Захаряном.
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Источник: «РБ Спорт»