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    «Собрать все вещи и бежать в быстром темпе». Канчельскис посоветовал Захаряну уйти из «Динамо» в «Челси»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп».

    «Динамо» – хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», – сказал Канчельскис.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.01.2023 12:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99935

      zigbert 23 часа назад

      Не перегорел бы Захарян в ожидании счастливого дня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3325

      FRZZ 16 января, 15:48

      Захарян то давно пошёл бы туда, но вот загвоздка они не хотят взять его, он не нужен им.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18658

      Cleaner 16 января, 13:09

      А что в Челси то? Пусть Захарян сразу в Реал или Барселону идет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))))))))))))))

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