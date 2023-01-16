«Собрать все вещи и бежать в быстром темпе». Канчельскис посоветовал Захаряну уйти из «Динамо» в «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп».

«Динамо» – хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», – сказал Канчельскис.

«Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.

Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

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