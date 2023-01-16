Владелец «Индепендьенте» рассказал, почему сорвался трансфер Камбиндо в «Локомотив»

Владелец колумбийского «Индепендьенте» Рауль Хиральдо назвал причину, по которой сорвался переход форварда Дибера Камбиндо в «Локомотив».

В конце декабря Хиральдо говорил, что Камбиндо перейдет в московскую команду.

«Трансфер Камбиндо в «Локомотив» сорвался, потому что этот игрок доступен только для продажи, а клуб был согласен исключительно на аренду», – сказал Хиральдо.

Камбиндо провел 46 матчей в высшей лиге Колумбии в 2022 году и забил 12 голов.

Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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