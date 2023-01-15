Артета прокомментировал переход Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу перехода Михаил Мудрика в «Челси».

«Арсенал» был близок к подписанию 22-летнего украинца.

«Челси» предложил Мудрику зарплату в два раза больше и заплатил за него 100 млн евро.

«Я горжусь теми игроками, что у нас есть. Да, мы всегда хотим улучшить состав и руководство делает для этого все возможное, но мы должны соблюдать определенную дисциплину.

Мы постараемся улучшить нашу команду», – сказал Артета.

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