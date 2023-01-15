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    Тукманов: «Дзюбе будет неинтересно играть за «Торпедо»

    Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал готовящийся трансфер форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

    «Для Дзюбы переход в «Торпедо» не является каким-то спортивным вызовом. Артему будет неинтересно играть в команде, которая идет на последнем месте РПЛ», – сказал Тукманов.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: твиттер Metaratings

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