Тукманов: «Дзюбе будет неинтересно играть за «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал готовящийся трансфер форварда Артема Дзюбы в московский клуб.
«Для Дзюбы переход в «Торпедо» не является каким-то спортивным вызовом. Артему будет неинтересно играть в команде, которая идет на последнем месте РПЛ», – сказал Тукманов.
- Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с турками.
- Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.
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Источник: твиттер Metaratings