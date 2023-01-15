«Приди и помоги «Торпедо» вытащить свою задницу». Агент Смирнов обратился к Дзюбе

Футбольный агент Антон Смирнов обратился к Артему Дзюбе, который близок к подписанию контракта с «Торпедо».

«Дзюба, приди в «Торпедо» и докажи, что ты еще можешь что-то, кроме жонглирования в ютуб-шоу «Плюшки». Приди и покажи свой класс, если в тебе еще горит страсть.

Приди и помоги клубу вытащить свою задницу из низов турнирной таблицы, если ты на что-то способен еще. Чтобы о тебе действительно осталась память как о хорошем футболисте, а не как о человеке, который в последние годы ля-ля разводит и за бабками гонится. Давай, удачи», – сказал Смирнов.

Агент болеет за «Торпедо».

Дзюба с ноября свободный агент.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

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