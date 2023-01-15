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    «Приди и помоги «Торпедо» вытащить свою задницу». Агент Смирнов обратился к Дзюбе

    Футбольный агент Антон Смирнов обратился к Артему Дзюбе, который близок к подписанию контракта с «Торпедо».

    «Дзюба, приди в «Торпедо» и докажи, что ты еще можешь что-то, кроме жонглирования в ютуб-шоу «Плюшки». Приди и покажи свой класс, если в тебе еще горит страсть.

    Приди и помоги клубу вытащить свою задницу из низов турнирной таблицы, если ты на что-то способен еще. Чтобы о тебе действительно осталась память как о хорошем футболисте, а не как о человеке, который в последние годы ля-ля разводит и за бабками гонится. Давай, удачи», – сказал Смирнов.

    • Агент болеет за «Торпедо».
    • Дзюба с ноября свободный агент.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6094

      maior-60 1 час назад

      Надежды юношей питают.

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