«Приди и помоги «Торпедо» вытащить свою задницу». Агент Смирнов обратился к Дзюбе

Футбольный агент Антон Смирнов обратился к Артему Дзюбе, который близок к подписанию контракта с «Торпедо».
«Дзюба, приди в «Торпедо» и докажи, что ты еще можешь что-то, кроме жонглирования в ютуб-шоу «Плюшки». Приди и покажи свой класс, если в тебе еще горит страсть.
Приди и помоги клубу вытащить свою задницу из низов турнирной таблицы, если ты на что-то способен еще. Чтобы о тебе действительно осталась память как о хорошем футболисте, а не как о человеке, который в последние годы ля-ля разводит и за бабками гонится. Давай, удачи», – сказал Смирнов.
- Агент болеет за «Торпедо».
- Дзюба с ноября свободный агент.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова