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    Геркус прокомментировал информацию о Дзюбе на сборе «Торпедо»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на информацию, что экс-форвард сборной России Артем Дзюба будет проводить сбор с командой.

    «Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем», – сказал Геркус.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3303

      FRZZ 3 часа назад

      Любовь зла, полюбишь и козла. )))
      ( извиняюсь перед болельщиками Торпедо)

      0
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      Рейтинг: +563

      Теркчанин 3 часа назад

      Это как раз его уровень,Талалай сделал бы из него человека.

      1
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      Рейтинг: +1057

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      Неужели в торпедо перейдёт рукаку?

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