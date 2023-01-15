Геркус прокомментировал информацию о Дзюбе на сборе «Торпедо»

Любовь зла, полюбишь и козла. )))
( извиняюсь перед болельщиками Торпедо)
Президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на информацию, что экс-форвард сборной России Артем Дзюба будет проводить сбор с командой.
«Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем», – сказал Геркус.
- Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с турками.
- Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.
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