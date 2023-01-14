Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Баринова

Появились новые подробности о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ».
Московский клуб не хочет отпускать своего капитана во время зимнего трансферного окна. Сам игрок готов рассмотреть предложение из Турции.
«Бешикташ» мог бы выкупить российского опорника за отступные в размере 15 миллионов евро, но они готовы заплатить за него не более 5 миллионов.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»