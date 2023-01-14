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    Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Баринова

    Появились новые подробности о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ».

    Московский клуб не хочет отпускать своего капитана во время зимнего трансферного окна. Сам игрок готов рассмотреть предложение из Турции.

    «Бешикташ» мог бы выкупить российского опорника за отступные в размере 15 миллионов евро, но они готовы заплатить за него не более 5 миллионов.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      BoevStas1 10 минут назад

      Мог бы выкупить за 15,но хочет за 5))ха ха )))кто эту статью писал)))хочу дом за 30,но дам 10₽)

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