В «Бешикташе» подтвердили отправку запроса в «Локомотив» по трансферу Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал о работе клуба над переходом полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Это правда, «Бешикташ» сделал официальный запрос в «Локомотив» на проведение трансфера Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» рассматривает оба варианта: как с полноценным трансфером, так и арендой футболиста», – заявил Казанчи.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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