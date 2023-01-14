Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Бешикташе» подтвердили отправку запроса в «Локомотив» по трансферу Баринова

    Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал о работе клуба над переходом полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Это правда, «Бешикташ» сделал официальный запрос в «Локомотив» на проведение трансфера Дмитрия Баринова.

    «Бешикташ» рассматривает оба варианта: как с полноценным трансфером, так и арендой футболиста», – заявил Казанчи.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Бешикташ» может отложить трансфер Баринова на лето
    Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Баринова 1
    «Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» по трансферу Баринова
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11