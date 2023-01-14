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    «Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» по трансферу Баринова

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о действиях «Бешикташа», который хочет купить российского опорника.

    «Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет.

    Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества.

    «Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», – сообщил агент.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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