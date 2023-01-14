«Кто не понимает очевидных вещей – тот балбес!». Губерниев – об оплате РФС взноса за членство в УЕФА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА в размере 250 швейцарских франков.

«Ой, а что там с переходом нашего футбола в Азию? Уже играем? А зачем взнос в УЕФА заплатили? А затем, что мы умные!

Ибо Россия – европейская страна! И в футболе тоже! Кто не понимает очевидных вещей – тот балбес!

Необходимо возвращаться в европейские институты! И в футболе тоже!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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