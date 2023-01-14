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    «Кто не понимает очевидных вещей – тот балбес!». Губерниев – об оплате РФС взноса за членство в УЕФА

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА в размере 250 швейцарских франков.

    «Ой, а что там с переходом нашего футбола в Азию? Уже играем? А зачем взнос в УЕФА заплатили? А затем, что мы умные!

    Ибо Россия – европейская страна! И в футболе тоже! Кто не понимает очевидных вещей – тот балбес!

    Необходимо возвращаться в европейские институты! И в футболе тоже!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1800

      gor77 1 час назад

      Этот "комментатор" стал в каждой бочке - затычка.
      Елена Вяльбе, как-то сказала Губерниеву: «Молодой человек, вы занимались греблей, гребите от лыжного спорта».

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11211

      "supermax" 1 час назад

      Димон, ты пока возвращайся, контора платит))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16676

      NewLife 2 часа назад

      Самокритично !

      1
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