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    Гюндоган: «В «Манчестер Сити» что-то не так»

    Полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган оценил ситуацию в клубе после поражения от «Саутгемптона» (0:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

    «Нам не хватило настроя, уверенности, самоотдачи. Я чувствую, что чего-то не хватает, что-то в «Ман Сити» не так.

    Команде не хватает какого-то особого рецепта. Игра, страсть и желание не такие, как в прежние годы. Надеюсь, это поражение нас разбудит», – сказал Гюндоган.

    • «Сити» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

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    Источник: BBC

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