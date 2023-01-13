Гюндоган: «В «Манчестер Сити» что-то не так»

Полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган оценил ситуацию в клубе после поражения от «Саутгемптона» (0:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Нам не хватило настроя, уверенности, самоотдачи. Я чувствую, что чего-то не хватает, что-то в «Ман Сити» не так.

Команде не хватает какого-то особого рецепта. Игра, страсть и желание не такие, как в прежние годы. Надеюсь, это поражение нас разбудит», – сказал Гюндоган.

«Сити» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

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