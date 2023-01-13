«Гинер должен лучше знать своего сына». Агент Вагнера – о сорвавшемся возвращении игрока в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о несостоявшемся возвращении игрока в московский клуб.

«Я впервые от вас узнал о словах Евгения Гинера (президент ЦСКА не хотел возвращать Вагнера в качестве игрока – прим. «Бомбардира»). Вагнер на протяжении последних двух с половиной лет играет на высоком уровне и пока не намерен завершать карьеру.

Евгений Гинер должен был лучше знать своего сына. На самом деле, мы не знали, почему клуб отказался от Вагнера Лава. Вскоре ЦСКА подписал аргентинца», – сказал Феррейра.

Вагнер Лав брал Кубок УЕФА и РПЛ с ЦСКА.

Бразильцу 38 лет.

Он дважды брал Кубок Америки со сборной Бразилии.

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