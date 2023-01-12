Карраскаль прибыл на сбор ЦСКА. Сообщалось о его желании приостановить контракт с клубом

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль присоединился к команде на сборе в ОАЭ.
Колумбиец приехал позже остальных по согласованию с тренерским штабом. Причина – семейные обстоятельства.
Сообщалось, что 24-летний футболист хочет приостановить контракт с клубом РПЛ и уйти во «Фламенго».
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА