Карраскаль прибыл на сбор ЦСКА. Сообщалось о его желании приостановить контракт с клубом

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль присоединился к команде на сборе в ОАЭ.

Колумбиец приехал позже остальных по согласованию с тренерским штабом. Причина – семейные обстоятельства.

Сообщалось, что 24-летний футболист хочет приостановить контракт с клубом РПЛ и уйти во «Фламенго».

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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