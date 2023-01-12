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    Гаранин рассказал о предложении Галицкого работать в системе «Краснодара»

    Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин подтвердил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий хотел с ним сотрудничать.

    «Было очень приятно, когда такой человек как Сергей Галицкий обратил взгляд на меня. Мы с ним очень долго и плотно общались.

    Было интересно слушать мысли футбольного человека, погруженного в детали. Я практически слушал коллегу по тренерскому цеху.

    Сейчас я говорю впечатления о руководителе, который задает вопрос про определенные упражнения. Мы общаемся, приводим аргументы, обсуждаем упражнение с точки зрения того, что может получить игрок.

    Не счел ли я для себя оскорбительным предложение возглавить вторую команду «Краснодара», а не первую? Да вы что?! Мало того, что Сергей Николаевич серьезный человек и если он обратил внимание на наш тренерский штаб, это очень приятно. Но я принял немножечко другое решение», – сказал Гаранин.

    • Тренер решил вернуться в «Енисей».
    • Гаранин уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.
    • До ноября он работал в «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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