Гаранин рассказал о предложении Галицкого работать в системе «Краснодара»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин подтвердил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий хотел с ним сотрудничать.

«Было очень приятно, когда такой человек как Сергей Галицкий обратил взгляд на меня. Мы с ним очень долго и плотно общались.

Было интересно слушать мысли футбольного человека, погруженного в детали. Я практически слушал коллегу по тренерскому цеху.

Сейчас я говорю впечатления о руководителе, который задает вопрос про определенные упражнения. Мы общаемся, приводим аргументы, обсуждаем упражнение с точки зрения того, что может получить игрок.

Не счел ли я для себя оскорбительным предложение возглавить вторую команду «Краснодара», а не первую? Да вы что?! Мало того, что Сергей Николаевич серьезный человек и если он обратил внимание на наш тренерский штаб, это очень приятно. Но я принял немножечко другое решение», – сказал Гаранин.

Тренер решил вернуться в «Енисей».

Гаранин уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.

До ноября он работал в «Сочи».

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