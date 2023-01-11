Гончаренко рассказал, не мешает ли ему присутствие президента Иванова на скамейке во время матчей

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о присутствии на скамейке во время матчей президента клуба Григория Иванова.

«Иванов на лавке слышит и слушает наш тренерский штаб: какие замены мы делаем, какие стандартные положения и так далее. Он не слушает людей со стороны. Бывают президенты, которых накачивают непонятные люди, после чего они после одного неудачного матча начинают валить всe на тренера. Григорий Викторович же чeтко понимает, что и как мы делали в каждой игре. Ему не надо даже нас расспрашивать, потому что он видит всe своими глазами.

Да, он эмоциональный человек, но ещe ни разу не было такого, чтобы я сказал ему: «Так не пойдeт». Он понимает, что есть он, есть я, а есть игра. Ну, может покричать на судью ― это максимум. Мне он вообще не мешает.

Почему ему это так важно? С ним это со времeн мини-футбола. Любит находиться в гуще событий. Когда я сейчас пришeл в «Урал», мы с ним его нахождение на скамейке даже не обсуждали — я всe понимал. Может ли он дать совет? Нет. Он может спросить что-то нейтральное, но не больше. В тренировочный процесс он не влезает», – сказал Гончаренко.

Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.

При нем команда вышла в РПЛ в 2013 году.

Гончаренко принял «Урал» летом и поднял его из зоны вылета.

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