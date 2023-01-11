Леандро Фернандес: «Русские не заслужили ужасного отношения к себе»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался об отношении к русским людям в мире.

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло.

Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам «Динамо» и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моем сердце», — сказал Фернандес.

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Фернандес был в «Динамо» в 2006-2014 годах.

С командой он брал бронзу РПЛ.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию