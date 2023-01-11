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    Леандро Фернандес: «Русские не заслужили ужасного отношения к себе»

    Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался об отношении к русским людям в мире.

    «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло.

    Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам «Динамо» и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моем сердце», — сказал Фернандес.

    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Фернандес был в «Динамо» в 2006-2014 годах.
    • С командой он брал бронзу РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      Однажды 32 минуты назад

      Заслужили Леандро..Заслужили.

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