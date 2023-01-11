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    Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2022 году

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает Игоря Акинфеева из ЦСКА лучшим голкипером страны в 2022 году.

    «Многие вратари себя проявили, было много ярких матчей. Но стабильнее остальных был Игорь Акинфеев. Он был лучшим в чемпионате России в прошлом году. Закончив играть в сборной России, Игорь сосредоточился на игре за ЦСКА и принес команде много очков», – сказал Кафанов.

    • 36-летний Акинфеев стоит 2 миллиона евро.
    • Игрок всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • В сезоне РПЛ у Акинфеева 17 матчей, 18 пропущенных голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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